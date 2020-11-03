صدمة بعد تحديث جديد لـ”سناب شات” يظهر أعداد متابعي المشاهير بعد أن كانت مُخفاة

أطلقت شركة “سناب شات” تحديثا جديدا لتطبيقها، تضمن إظهار عدد المشتركين في الحسابات الموثقة، والذي كان مُخفى من قبل.
وأثار التحديث الجديد الجدل لدى المتابعين، بعد أن كشف عن أعداد الاشتراكات في الحسابات الموثقة للمشاهير والمؤثرين في “سناب شات”.
وعبر عدد من المغردين عن صدمتهم، بعد أن كشف التحديث الجديد عن العدد الحقيقي لمتابعي المشاهير، معتبرين أنهم كانوا يبالغون بأعداد مشتركيهم على المنصة، ونشط عبر تويتر وسم “#تحديث_السناب” وحمل ردود فعل المتابعين على التحديث الجديد. وفق “أخبار 24”.
بدورهم سارع بعض المشاهير لإيقاف خاصية إظهار عدد المشتركين، بينما تركها آخرون ظاهرة وقالوا إنه ليس لديهم ما يخفونه حول أعداد مشتركيهم.