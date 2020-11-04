رئيس “مكافحة الفساد”: تقدير “الوزراء” للجهود المبذولة في ضبط المتعدين على المال العام حافز قوي لبذل المزيد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن الهيئة تحظى بدعم غير محدود واهتمام مستمر من قبل القيادة، الأمر الذي مكّنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، في مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين.
ورفع الكهموس شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تقدير مجلس الوزراء للجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالحه الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، قد تناول أهمية ما يمثله القضاء على الفساد، في الحفاظ على المال العام، مقدراً الجهود المبذولة في تطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون. وفق “أخبار 24”.