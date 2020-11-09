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أخبار المناطق > شاهد.. رمال تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط البرد
09/11/2020   8:01 م

شاهد.. رمال تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط البرد

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الإثنين)، مقطع فيديو لتساقط البرد على أماكن متفرقة في محافظة تبوك.

وأظهر الفيديو الرمال مكتسية باللون الأبيض بعد تساقط البرد على أحد الطرق الرئيسية الواقعة في بردية مفرق الجهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رمال تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط البرد

أخبار المناطق
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