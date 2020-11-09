شاهد.. رمال تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط البرد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الإثنين)، مقطع فيديو لتساقط البرد على أماكن متفرقة في محافظة تبوك.
وأظهر الفيديو الرمال مكتسية باللون الأبيض بعد تساقط البرد على أحد الطرق الرئيسية الواقعة في بردية مفرق الجهرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف.
برديه مفرق الجهره ماشاء الله احساس وشعور عالم ثاني 😍😍#تبوك pic.twitter.com/HkYKQ135j4
— فهد الطرفاوي (@FaAltarfawi) November 9, 2020
فديو يوثق بردية مفرق الجهره 😍😍#تبوك استمتعو pic.twitter.com/ToHMx2Aqjg
— فهد الطرفاوي (@FaAltarfawi) November 9, 2020
وفق “أخبار 24”.