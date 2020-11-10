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اخبار رياضية > ليلة زرقاء.. “الآسيوي” يحتفل بهدف الهلال في ذهاب نهائي أبطال آسيا 2019
10/11/2020   1:21 م

ليلة زرقاء.. “الآسيوي” يحتفل بهدف الهلال في ذهاب نهائي أبطال آسيا 2019

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احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بالذكرى الأولى لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني، والتي حسمها ممثل المملكة في الرياض بهدف دون رد.

ونشر “الآسيوي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ملخصا للمباراة، وعلق عليه: “ليلة زرقاء شهدها ملعب جامعة الملك سعود.. في مثل هذا_اليوم العام الماضي عندما فاز الهلال على أوراوا ريد دايموندز، بهدف من البيروفي أندريه كاريو”.

وكان الهلال فاز بهدف سجله اللاعب البيروفي أندري  كاريلو، بضربة رأسية في الشوط الثاني، حيث أُقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض. وفق “أخبار 24”.

أما مباراة العودة بين الفريقين فأُقيمت يوم 24 نوفمبر، وفاز الهلال على أوراوا في اليابان بثنائية نظيفة سجلها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليُعلن بعدها الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ليلة زرقاء.. “الآسيوي” يحتفل بهدف الهلال في ذهاب نهائي أبطال آسيا 2019

اخبار رياضية
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