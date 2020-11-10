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اخبار رياضية > متحدث النصر يستعين برونالدو للسخرية من أحد أندية الدوري بسبب الحكام
10/11/2020   1:21 م

متحدث النصر يستعين برونالدو للسخرية من أحد أندية الدوري بسبب الحكام

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أثار المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، الجدل بين متابعيه، بعدما نشر تغريدة استعان من خلالها بنجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، للسخرية من أحد أندية دوري المحترفين.

وقال “الصرامي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يوفنتوس يقرر الاستغناء عن كريستيانو رونالدو للتخلص من راتبه العالي”.

وتابع الصرامي: “عندنا نادي عاجز عن تأمين مبالغ الحكام الأجانب لمباراة هامة.. ويتعاقد مع لاعب بملايين الدولارات و يحضره بطائرة خاصة”.

وفق “أخبار 24”.

متحدث النصر يستعين برونالدو للسخرية من أحد أندية الدوري بسبب الحكام

اخبار رياضية
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