“هيئة الاتصالات” تلزم شركتي نقل طرود بتعويض عدد من المستفيدين بأكثر من 145 ألف ريال

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلزام شركتي تقديم خدمات نقل الطرود؛ بتعويض عدد من المستفيدين بمبالغ مالية تجاوزت 145 ألف ريال.
وجاءت التعويضات بعد رصد الهيئة لعدد من المخالفات التي ارتكبتها الشركتان، ومنها فرض رسوم غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.
ودعت الهيئة مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها في حال وجود أي شكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa . وفق “أخبار 24”.