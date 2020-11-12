نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تلزم شركتي نقل طرود بتعويض عدد من المستفيدين بأكثر من 145 ألف ريال
12/11/2020   1:18 م

“هيئة الاتصالات” تلزم شركتي نقل طرود بتعويض عدد من المستفيدين بأكثر من 145 ألف ريال

+ = -
508

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلزام شركتي تقديم خدمات نقل الطرود؛ بتعويض عدد من المستفيدين بمبالغ مالية تجاوزت 145 ألف ريال.

وجاءت التعويضات بعد رصد الهيئة لعدد من المخالفات التي ارتكبتها الشركتان، ومنها فرض رسوم غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

ودعت الهيئة مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها في حال وجود أي شكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa . وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تلزم شركتي نقل طرود بتعويض عدد من المستفيدين بأكثر من 145 ألف ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121311.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.