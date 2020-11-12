بندر بن سلطان يعزي ولي عهد البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

أجرى الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، بولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتقديم العزاء في وفاة رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأعرب الأمير بندر خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته لولي العهد البحريني، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه الصبر والسلوان.
وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الأمير سلمان بن حمد عبر عن بالغ شكره وتقديره للأمير بندر على صادق العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله-. وفق “أخبار 24”.