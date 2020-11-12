أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروع “جوهرة السحاب” بحي طويق بمدينة الرياض، لتوفّير 171 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر.
وأتاح البرنامج معاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط sakani.housing.sa أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية بإجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.
وأوضح البرنامج أن مشروع “جوهرة السحاب” يُعتبر أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، ويوفّر بيئة عصرية تتوافر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 324 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.
وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 21 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض، لتوفّر أكثر من 29 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فللا وشققا وتاون هاوس، منها 11 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية.
وفق “أخبار 24”.