أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.
وأوضحت الوزارة أن المبالغ المودعة اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وبينت أن المبالغ المودعة قد بلغت في مجملها نحو 1.7 مليار ريال، حيث جرى إيداع 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية الاساسية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء نحو 192 مليون ريال، ونحو 102 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
وفق “أخبار 24”.