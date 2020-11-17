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18/11/2020   12:56 ص

أخصائية تغذية تكشف فوائد المشروبات الغازية في هذه الحالات

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كشفت أخصائية التغذية وجدان قطب، اليوم الثلاثاء، بعض الفوائد التي تعود على صحة الإنسان من تناوله للمشروبات الغازية.

وقالت، خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشروبات الغازية لها فوائد صحية في بعض الحالات، مثل رفع مستويات السكر عند انخفاضها في جسم الإنسان، وزيادة معدلات التركيز بسبب مادة الكافيين الموجودة فيها، مؤكدة أن فوائد هذه الأنواع من المشروبات مقترنة بحالات محددة.

وحذرت أخصائية التغذية من أن تناولها بمعدلات كبيرة قد يؤدي إلى التشتيت والسمنة والعديد من الأمراض، مثل ضغط الدم وهشاشة العظام والأسنان.

وفق “أخبار 24”.

أخصائية تغذية تكشف فوائد المشروبات الغازية في هذه الحالات

طب وتداوي
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