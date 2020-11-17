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أخبار محلية > “الشورى” يطالب “العدل” بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية
18/11/2020   12:56 ص

“الشورى” يطالب “العدل” بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية

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طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.

وأكّد على الوزارة في قرارٍ له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء.

كما طالب المجلس الوزارة في ذات القرار بإعداد كتيب تعريفي يُرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها، خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها. وفق “أخبار 24”.

وشدّد على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة.

“الشورى” يطالب “العدل” بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية

أخبار محلية
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