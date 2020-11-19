“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، عدة تنبيهات بهطول أمطار ونشاط رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة.
وتنشط الرياح المثيرة للأتربة حتى الساعة السابعة مساءً على الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والجوف والقصيم والرياض ومكة المكرمة.
وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة الجوية تشمل محافظات العويقيلة، ورفحاء، وطريف وعرعر، وحفر الباطن، وقرية العليا، ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، والأسياح والبدائع، والبكيرية، والرس، والمذنب، والنبهانية، وبريدة ورياض الخبراء وضرية، وعقلة، الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء. وفق “أخبار 24”.
كما يمتد تأثير تلك الأجواء على الدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والمجمعة، والقويعية، وثادق، وشقراء وعفيف، ووادي الدواسر، والخرمة، والمويه وتربة، ورنية، في حين تستمر تلك الأجواء حتى الساعة السادسة مساءً على بيشة، وتثليث، والحناكية، والمهد.
كما نبهت الهيئة بهطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً على منطقة الحدود الشمالية، وتحديداً العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر.