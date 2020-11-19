‏”تطوير الدرعية”: إنشاء 3 محطات مترو.. وافتتاح حي البجيري قريبًا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيرارد إنزيريو، أن الهيئة تعتزم استثمار 4 مليارات ريال في 2021 لتطوير البنية التحتية في الدرعية.
وأشار وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن المنطقة ستشهد تأسيس 3 محطات مترو ترتبط بخط من المطار، وكذلك استثمارات متنوعة في الكهرباء والماء والزراعة، وأماكن للمشي، بهدف رسم ملامح جديدة لوجه الدرعية.
وقدَّر، خلال عرض قدمه في الرياض أمس (الأربعاء) تحت عنوان “الدرعية مهد المملكة لتكون أعظم أماكن التجمع في العالم”؛ تدفق الاستثمارات الخليجية والعالمية بنحو 75 مليار ريال في الفترة من 2020 حتى 2024.
وتوقع إنزيريو أن تستقبل الدرعية 55 مليون سائح سنويا بحلول 2030، وهو ما سيدر دخلًا إضافيًا لميزانية الدولة يقدر بنحو 27 مليار ريال مع توفير 55 ألف وظيفة .
من جانب آخر، أشار إنزيريو إلى أنه سيتم افتتاح حي البجيري قريبًا، استعدادًا لفعاليات “فورميلا إي” المقررة إقامتها في فبراير 2021، مؤكدًا أن الحي سيضم سينما ومنطقة للترفيه و21 مطعما عالميا، وعددًا من الفنادق والنُزُل، وأماكن للتنزه والشواء، وكذلك لممارسة رياضة المشي.