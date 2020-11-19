مصادر: “الموارد البشرية” تعتزم نقل جميع الخدمات الإلكترونية إلى منصة “قوى”

أفادت مصادر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتزم نقل جميع الخدمات الإلكترونية إلى منصة “قوى”، من أجل تمكين المنشآت والأفراد من الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة.
وستطبق الوزارة هذا الأمر، وفقا لـ”الوطن”، بدءًا من يناير 2021، حيث تمكنت منصة “قوى” من تغطية 80% من احتياج أصحاب العمل في الفترة الماضية، لذلك ستنقل الوزارة خدماتها إليها لتسهيل تقديم الخدمات للأفراد والمنشآت.
الجدير بالذكر أن المنصة تقدم عدداً من الخدمات، منها المستشار الإلكتروني، والتأشيرات المهنية الفورية، وإصدار وتجديد رخص العمل، وإصدار شهادة السعودة، ونقل خدمة موظف مقيم، وتعديل المهنة.