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أخبار محلية > بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة المملكة قمة العشرين
20/11/2020   1:28 ص

بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة المملكة قمة العشرين

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نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل قصيدة جديدة بمناسبة استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاءت أبرز كلمات القصيدة التي تغنى بها فهد ماطر على النحو التالي:

                                                                       القيادة والسياسة والفعل

                                                                        اقتصاد بالمعرفة احترف

                                                                    السعودي في زمن الفقر سام

                                                                      وارتفع عن كل منقود وعف

                                                                      أكرم المحتاج بالمال وصرف

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة المملكة قمة العشرين

أخبار محلية
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