كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نتائج أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي نفذتها الفرق التابعة لها في المناطق المهددة بالغزو وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، ونجران، وحائل، وتبوك.
وأبانت الوزارة أن الفرق الميدانية أكملت خلال المدة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، اكتشاف ومعالجة 23,6 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 3 مناطق شملت مسح 21,9 ألف هكتار، ومعالجة نحو 1650 هكتارًا، وذلك في الرياض، وعسير، والقصيم.
وأشارت إلى أن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 88 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة، فيما بلغت عدد الأسراب 7، منها 3 أسراب في الرياض، ومثلها في منطقة عسير، وسرب واحد بمنطقة القصيم. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت الوزارة غزوًا لأسراب الجراد القادمة من اليمن نحو المناطق الجنوبية ومن ثم الوسطى والشمالية؛ فضلًا عن غزو لأسراب الجراد الصحراوي من شرق إفريقيا يتزامن مع المنخفض الجوي ما بين رابغ وأملج.
كما توقعت أن يمتد التأثير إلى المدينة المنورة وتبوك وشمال مكة المكرمة وربما يتوغل الغزو نحو الوسطى والشمالية.