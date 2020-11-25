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اخبار رياضية > الاتحاد الصربي يثير قلق الأهلي بسبب المدرب “فلادان”
25/11/2020   1:04 م

الاتحاد الصربي يثير قلق الأهلي بسبب المدرب “فلادان”

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بات نادي الأهلي مهدداً بفقدان مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، بعد تلقي الأخير عرضاً من الاتحاد الصربي لكرة القدم بتدريب منتخب صربيا الفترة المقبلة.

وأكدت صحف صربية أن المدرب فلادان دخل في ترشيحات اتحاد بلاده من أجل تولي الإدارة الفنية للمنتخب الصربي، بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه في دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت الصحف إلى أنه على الرغم من أن فلادان مرتبط بعقد مع الأهلي حتى شهر أغسطس المقبل، إلا أن الاتحاد قد يحاول الحصول على خدماته بأي طريقة قبل نهاية العام الجاري، لاحتواء غضب الجماهير. وفق”أخبار 24″.

وكان المنتخب الصربي قد احتل المركز الثالث في مجموعته بالتصنيف الثاني لدوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزاً وحيداً على المنتخب الروسي، ليفشل في الصعود للتصنيف الأول.

الاتحاد الصربي يثير قلق الأهلي بسبب المدرب “فلادان”

اخبار رياضية
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