"الغذاء والدواء" تحذر من 5 منتجات حناء لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام 5 منتجات من الحناء لاحتوائها على نسبة عالية من البكتريا والفطريات، تجاوزت المسموح به، وذلك بعد تحليل عينات منها متداولة في الأسواق المحلية.
أوضحت أن المنتج الأول يحمل اسم “حنة المراسم”، والمنتج الثاني هو “عطارة حنة الكتم البني” برقم تشغيلة (234)، والثالث “حنة التاج الممتازة” برقم تشغيلة DXJ05، والمنتج الرابع باسم “الضفاف حنة الدامر المشهورة”، أما المنتج الخامس فيحمل اسم “Whats App Henna”.
وأرجعت الهيئة وجود البكتيريا والفطريات في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.
وتتخذ “الهيئة” الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفق “أخبار 24”.