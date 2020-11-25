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أخبار محلية > محافظ البنك المركزي يكشف عن أبرز التغيرات بعد تعديل مسمى “مؤسسة النقد”
25/11/2020   7:14 م

محافظ البنك المركزي يكشف عن أبرز التغيرات بعد تعديل مسمى “مؤسسة النقد”

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قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، إن هناك تعديلا على عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، حيث أصبح عددهم 7 أعضاء بدلا من 5 في السابق، وتعديل فترة خدمتهم.

وقال الخليفي في حديث لقناة “الإخبارية” إن الأعضاء السبعة هم المحافظ ونائبه وخمسة أعضاء من غير موظفي الحكومة، ومدة الخدمة تستمر 7 سنوات قابلة للتجديد.

وأكد استقلالية البنك المركزي وحصانة موظفيه وأصوله، مبينا أنه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في تسيير أعمال البنك المركزي. وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بتعديل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي.

محافظ البنك المركزي يكشف عن أبرز التغيرات بعد تعديل مسمى “مؤسسة النقد”

أخبار محلية
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