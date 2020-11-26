“هيئة العلا” تطلق برنامجاً تدريبياً لإعداد الشباب لسوق العمل

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا البرنامج التدريبي للعام 2021م لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية.
وأوضحت أن البرنامج يوفر الفرص لاستكشاف بيئة مهنية وتجربة عملية، ويعد الشباب لسوق العمل بعد التخرج.
وأشارت إلى أن مدة البرنامج 6 أشهر، ويشترط أن يكون المعدل التراكمي للراغب في التسجيل، 3.75 من 5 أو 2.75 من 4، وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن التخصصات المطلوبة تتمثل في السياحة والضيافة، علوم الكمبيوتر، الأمن الإلكتروني، المالية، إدارة أعمال، تسويق، الهندسة، التخطيط العمراني، علم الآثار، اللغات والترجمة.