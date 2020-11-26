الخريف: الصناعة الوطنية تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل صادراتنا

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن الصناعة الوطنية تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل الصادرات السعودية.
جاء ذلك في تصريح عقب افتتاحه، اليوم الخميس، معسكر تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “صمّم للوطن هويته الصناعية”، الذي يشارك فيه 9 من المصممين والمصممات السعوديين تم اختيارهم من قبل اللجنة التي تلقت أكثر من 400 مشاركة.
وحث الخريف المصممين على أن تظهر هوية برنامج “صنع في السعودية” بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزءا من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الصناعة الوطنية تبني على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن برنامج “صنع في السعودية” يمثل مشروعاً وطنياً لكل السعوديين، مؤكداً أن إطلاق معسكر تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية” يمثّل مبادرة نوعية تهدف إلى ابتكار هوية موحّدة للصناعة الوطنية وبخبراتٍ وطنية أيضاً، وتسهم في الانطلاق بالمنتج السعودي نحو آفاقٍ جديدة من الموثوقية والتميّز على الأصعدة كافة.
وأكد أن المملكة تحمل إيماناً راسخاً بقدرة ثروتها المتجدّدة، والمتمثّلة بشبابها وطموحاتهم، وتعوّل عليهم للانتقال بها إلى مرحلة جديدة عمادها الابتكار والإبداع لمستقبلٍ أفضل؛ فهم الثروة الحقيقية، وجهودهم وإبداعاتهم هي التي ستسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تمكين الاقتصاد الوطني.