للمرة الأولى.. اللغة العربية على قمصان لاعبي نهائي كأس خادم الحرمين

يطل لاعبو فريقي الهلال والنصر خلال المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين مساء اليوم (السبت) بمظهر لافت، حيث سيرتدون للمرة الأولى قمصاناً مكتوبة بالخط العربي.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة، احتفاءً باللغة العربية من خلال تعريب قمصان اللاعبين للمرة الأولى في تاريخ نهائي أهم البطولات الكروية المحلية، حيث سيتم تعريب قمصان لاعبي الأندية المحلية في مختلف البطولات.
وقالت وزارة الثقافة إن هذه الحملة تأتي تحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي” لتعزيز حضوره في المجتمع، عبر مبادرات متنوعة أسهمت في إبراز فن الخط العربي، وتعزيز مكانة المملكة كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة “عام الخط العربي” على العام 2020، ومددته ليشمل العام المقبل 2021، تقديراً لفنون الخط العربي، وإبرازاً لنفائسه الإبداعية.