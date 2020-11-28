بالفيديو.. مرض بالعين يدفع مواطنة لافتتاح وإدارة سوبر ماركت بمساعدة بناتها الأربعة في خميس مشيط

استطاعت المواطنة أم فيصل التغلب على صعوبات الحياة التي واجهتها بسبب مرض أصاب عينها، من خلال إدارة وتشغيل سوبر ماركت في خميس مشيط برفقة بناتها الأربعة.
وأوضحت خلال حديثها لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن حاجتها لمصدر دخل إضافي للوفاء بالتزامات أسرتها دفعها للعمل في مجالات التطريز والخرز والعمل اليدوي، إلا أن إصابتها بمرض في العين منعتها من الاستمرار.
وأشارت إلى أنها كانت تمتلك طاولة تبيع عليها بعض المنتجات والمأكولات، لتتبادر في ذهنها فكرة افتتاح سوبر ماركت برفقة أولادها بعد ملاحظة رواج هذه التجارة، وذلك على الرغم من معارضة أبنائها في بداية الأمر.
وذكرت أم فيصل أنها لا تزال تواجه صعوبات في الاعتماد على عمالة في مشروعها، مشيرة إلى أن نقص السيولة والتزامات عائلتها الضخمة تمنعان استقدام عمالة في السوبر ماركت. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها، قالت ابنة أم فيصل، لولو القحطاني، إنها برفقة 2 من شقيقاتها حصلن على شهادات جامعية في مجالات إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي واللغة العربية، فيما تدرس الشقيقة الرابعة نظم المعلومات.
وأكدت أنها برفقة شقيقاتها فضَّلنَ العمل مع والدتهن عن الاكتفاء بالدراسة والجلوس في انتظار الحصول على وظيفة.
أم فيصل.. تعمل مع بناتها الـ 4 في إدارة وتشغيل سوبر ماركت في خميس مشيط.. محمد الجميري معه القصة كاملة#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/UiLLjc7bch
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 28, 2020