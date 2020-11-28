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أخبار محلية > طارق الحبيب يكشف عن أمنيتين تتعلقان بالميكروفون يتمنى تحقيقهما قبل وفاته
28/11/2020   11:54 م

طارق الحبيب يكشف عن أمنيتين تتعلقان بالميكروفون يتمنى تحقيقهما قبل وفاته

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كشف استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، عن أمنيتين تتعلقان بأجهزة الميكروفون يأمل في تحقيقهما قبل وفاته.

واستعرض خلال لقائه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، بعض المواقف التي تشير إلى ارتباط تعطل أجهزة الميكروفون الخاصة به أثناء إلقائه المحاضرات في البلدان العربية، والعكس في البلدان الغربية.

وأكد أن الأمنيتين هما عدم تعطل الميكروفون الخاص به أثناء إلقائه محاضرة في البلدان العربية، أما الأمنية الثانية فتكمن في تعطله أثناء إلقائه لمحاضرة في بلد غربي. وفق “أخبار 24”.

وذكر الحبيب أحد المواقف الطريفة التي حدثت معه خلال إلقائه لمحاضرة في بلد عربي، حيث قال إنه اعتاد دومًا سؤال المستمعين عن مدى وضوح صوته في بداية حديثه، إلا أنه لم يسألهم في هذه المرة عن ذلك.

وتابع بأن بعد بدء حديثه لفترة طويلة توقف لسماع آذان العشاء، وبسؤال الحاضرين بعد الصلاة اكتشف أنهم لم يسمعوه طيلة فترة حديثه وأنهم لم يقاطعوه أثناء الحديث احترامًا له.

طارق الحبيب يكشف عن أمنيتين تتعلقان بالميكروفون يتمنى تحقيقهما قبل وفاته

أخبار محلية
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