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أخبار محلية > في تنبيهات جديدة.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية بالرياض والجوف
29/11/2020   9:34 ص

في تنبيهات جديدة.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية بالرياض والجوف

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات جديدة بتواصل هطول الأمطار اليوم (الأحد)، على أجزاء من منطقتي الرياض والجوف. 

وأوضح أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والخرج والدرعية والدلم والزلفي والمجمعة وحريملاء ورماح وشقراء، سيتواصل فيها هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم. 

وبّين أن القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، سيستمر فيها هطول الأمطار والضباب حتى الساعة التاسعة صباحاً. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن أجواء منطقة مكة المكرمة خاصةً أضم والطائف والعرضيات والكامل وميسان ستتأثر بالضباب حتى ساعات الصباح. 

في تنبيهات جديدة.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية بالرياض والجوف

أخبار محلية
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