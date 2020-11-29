رغم الطعم اللذيذ.. هل يمكن أن يكون الطهي على الحطب ضارًا؟ دراسة تجيب

كشفت دراسة طبية حديثة، أن استخدام الحطب لطهي الطعام، من شأنه أن يعرض الإنسان لاضطرابات صحية.
وأجريت الدراسة على 23 شخصًا، يطهو بعضهم طعامه على موقد من الغاز، وآخرون يطهون طعامهم على الحطب.
ورصد الباحثون تركيز المواد الملوثة في بيوت المشمولين بالدراسة، ثم أجريت فحوصات على جودة التنفس في الرئتين.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستخدمون الحطب في الطبخ لديهم تركيز أعلى من المواد الملوثة والسامة في الرئة، مقارنة بمن واظبوا على الطهي بموقد الغاز الشائع في العالم، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة.
وأضافت أنها لاحظت وجود هواء حبيس في رئة من يستخدم موقد الحطب لأجل الطهي، الأمر الذي يتلف الجهاز التنفسي ويؤدي إلى عجز الجسم عن إنجاز عملية تبادل الهواء. وفق “أخبار 24”.
وأشار الخبراء إلى أن الطهي بهذه الطريقة التقليدية يودي بحياة 4 ملايين شخص حول العالم كل سنة، وأرجعوا سبب تمسك البعض بهذه الطريقة إلى عوامل مالية أو عادات اجتماعية يصعب تغييرها.