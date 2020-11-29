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أخبار محلية > تعرف على الأنشطة المستهدفة من تمويل الاستزراع المائي وكيفية الحصول عليه
29/11/2020   1:52 م

تعرف على الأنشطة المستهدفة من تمويل الاستزراع المائي وكيفية الحصول عليه

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أعلن صندوق التنمية الزراعية عن المساهمة في تمويل مشاريع الاستزراع المائي، بتقنياته الحديثة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.

ويستهدف الصندوق تمويل أنشطة مفرخات الأسماك، واستزراع الروبيان، والأقفاص العائمة، ونظام الأكوابونيك، وتربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه).

ويستفيد من المشروع، المشاريع المتخصصة (الشركات والأفراد)، إضافة للجمعيات التعاونية.

ويهدف التمويل لإنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة، واستدامة الموارد الطبيعية.

ويمكن للراغبين في ذلك الحصول على التمويل من خلال حجز موعد وزيارة أحد فروع أو مكاتب الخدمة التابعة للصندوق.

 
صندوق التنمية الزراعية
وفق “أخبار 24”.

تعرف على الأنشطة المستهدفة من تمويل الاستزراع المائي وكيفية الحصول عليه

أخبار محلية
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