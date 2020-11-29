“البنك المركزي السعودي” و”مصرف الإمارات المركزي” يصدران تقرير نتائج مشروع العملة الرقمية المشتركة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم (الأحد) نتائجَ مشروع “عابر” للعملة الرقمية المشتركة.
وكان البنكان المركزيان قد أطلقا مشروع “عابر” كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالمياً؛ تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل سريع وأقل تكلفة.
وتتضمن المبادرة إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين “ساما” ومصرف الإمارات المركزي، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.
وأكد البنكان المركزيان في بيان لهما، أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود. وفق “أخبار 24”.
وعبر الطرفان عن أملهما في أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.