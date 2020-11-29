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أخبار الخرج > مستشفى #الدلم يدشن عيادة الطب الاتصالي
29/11/2020   7:25 م

مستشفى #الدلم يدشن عيادة الطب الاتصالي

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دشن سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد ال سعود بمحافظة الدلم الاستاذ ماجد بن مطر العنزي عيادة الطب الاتصالي ” العيادات الافتراضية ” و التي تضم تقنيات متطورة تتيح إمكانية الاتصال بين المريض من منزله مع العيادة الافتراضية و الطبيب المختص من جهة اخرى. و تهدف لخدمة عدد أكبر من المرضى عن بعد ، عبر وسائل تقنية متطورة.

وقال الاستاذ ماجد بن مطر ان العيادات الافتراضية تم تجهيزها بأحدث التقنيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى من منازلهم عبر تطبيقات الطب الاتصالي. كما تتيح الخدمة تقديم المشورة الطبية ، وإمكانية مراجعة الفحوصات المخبرية،دون الحاجه للحضور للمستشفى مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

و بحسب ما اعلنه موقع المستشفى الرسمي اعتمد البدء بعيادتي الباطنية و الجلدية كمرحلة اولى ، على ان يتم افتتاح عيادتين اخرى قريبا.، مع اتاحة الحجز للعيادة عبر خدمة الوتساب.

مستشفى #الدلم يدشن عيادة الطب الاتصالي

أخبار الخرج
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