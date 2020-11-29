أغذية يجب عدم إعطائها للرضع .. تعرف عليها

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 5 عناصر غذائية يجب عدم إعطائها للرضع وصغار الأطفال.
وأوضحت الهيئة في رسائلها التوعوية، أن السماح بهذه الأطعمة لهم قد يسبب خطرا على صحتهم، وهي كالتالي:
الملح
أكدت الهيئة أن الرضاعة الطبيعية تغني عن المعادن، وأيضا الحليب الصناعي يحتوي على كمية من المعادن مماثلة لحليب الأم، لذلك يجب عدم إضافة الملح إلى غذاء الطفل، خاصة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة يجب ألا يستهلكوا أكثر من جرام واحد من الملح بسبب أن كليتهم لم تتطور بشكل كامل لمعالجته.
السكر
أوضحت أنه يجب الابتعاد عن السكريات، لمنع تسوس الأسنان والحفاظ على صحة الطفل.
الدهون المشبعة
أوصت الهيئة بعدم إعطاء الطفل الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لأنها تزيد من قابلية الطفل للتعرض للسمنة وأمراض القلب في المستقبل، داعية إلى التحقق من الملصقات الغذائية كونها ستساعد في اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة. وفق “أخبار 24”.
العسل
نصحت بعدم إعطاء الطفل العسل حتى يتجاوز عمره السنة؛ لأن العسل قد يحتوي على بكتيريا يمكن أن تنتج سمومًا في أمعاء الرضيع، مما يؤدي إلى تسمم الرضع وهي من الأمراض الخطيرة.
المكسرات الكاملة والفول السوداني
حذرت الهيئة من إعطاء المكسرات الكاملة والفول السوداني للأطفال دون سن الخامسة، حيث يمكن أن يختنقوا بها، ولكن يمكن إعطاء الطفل المكسرات والفول السوداني من عمر 6 أشهر تقريبًا، طالما أنه مطحون أو على شكل زبدة، لافتة إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تقديم المكسرات للأطفال في حالة وجود تاريخ من الحساسية الغذائية في العائلة.