متحدث الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية

أكد المتحدث الرسمي، باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أن هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، تقوم على رصد الحالات خلال أسبوع كامل.
وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحالات ستقارن أسبوعيًا، وسيشار لانحسار الحالات باللون الأخضر بدرجاته، أما ارتفاع الحالات فيشار له باللون الأحمر، على خريطة المملكة.
وقال العبد العالي، إنه بمقارنة عدد الحالات الأسبوع الماضي، بعدد حالات الأسبوع قبل الماضي، اتضح أن هناك تحسنًا في معظم مناطق المملكة، ما يعني اكتسابها للون يميل إلى الأخضر. وفق “أخبار 24”.