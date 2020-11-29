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أخبار المناطق > بغرض استكشاف حلول تقنية للمدفوعات.. وكيل محافظ البنك المركزي يكشف عن مشروع لإصدار عملة رقمية
29/11/2020   7:36 م

بغرض استكشاف حلول تقنية للمدفوعات.. وكيل محافظ البنك المركزي يكشف عن مشروع لإصدار عملة رقمية

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كشف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي، زياد اليوسف، اليوم الأحد، عن تجربة إصدار عملة رقمية لاستكشاف حلول تقنية جديدة في مجال المدفوعات.

وقال، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إن المشروع يُعتبر نواة للتجارة حول العالم، وهو يهدف لإصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، مشيرًا إلى أنها مخصصة فقط لاستخدام المؤسسات المالية المشاركة في المشروع.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو بحث تقنيات السجلات الموزعة “بلوك تشين” وسلسلة الكتل، بالإضافة إلى استكشاف تقنيات جديدة للمدفوعات عبر الحدود، وكذلك تحليل تبعات استخدام مثل هذه العملات على البنوك المركزية.

وفق “أخبار 24”.

بغرض استكشاف حلول تقنية للمدفوعات.. وكيل محافظ البنك المركزي يكشف عن مشروع لإصدار عملة رقمية

أخبار المناطق
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