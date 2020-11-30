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أخبار محلية > معاقبة 9 منشآت تجارية لمخالفتها تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية لمجابهة “كورونا”‏ بمكة
30/11/2020   1:19 م

معاقبة 9 منشآت تجارية لمخالفتها تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية لمجابهة “كورونا”‏ بمكة

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رصدت أمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية مُخالفة، ‏خلال جولاتها الرقابية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏لمجابهة فيروس كورونا المستجد.‏

وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية ‏بمكة المكرمة، في عدم لبس الكمَّامات ومُخالفة العاملين ‏للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة حسب لائحة ‏مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية‎.

من جهة أخرى واصلت إدارة التطوع البلدي بالأمانة الحملة ‏التوعوية “لسلامتنا نلتزم” التي تهدف لنشر التوعية المجتمعية، ‏والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المراكز والمجمعات ‏التجارية بالعاصمة المقدسة‎ . وفق “أخبار 24”.

معاقبة 9 منشآت تجارية لمخالفتها تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية لمجابهة “كورونا”‏ بمكة

أخبار محلية
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