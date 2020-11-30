معاقبة 9 منشآت تجارية لمخالفتها تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية لمجابهة “كورونا”‏ بمكة

رصدت أمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية مُخالفة، خلال جولاتها الرقابية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية بمكة المكرمة، في عدم لبس الكمَّامات ومُخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة حسب لائحة مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
من جهة أخرى واصلت إدارة التطوع البلدي بالأمانة الحملة التوعوية “لسلامتنا نلتزم” التي تهدف لنشر التوعية المجتمعية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المراكز والمجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة . وفق “أخبار 24”.