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أخبار محلية > “أرامكو” توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لزيادة ‏المحتوى المحلي
30/11/2020   1:21 م

“أرامكو” توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لزيادة ‏المحتوى المحلي

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وقعت شركة أرامكو اليوم (الإثنين)، 6 مذكرات تفاهم مع شركات ‏عالمية، شملت ، ” رويال شل” و “أ م جي” الهولنديتين، و4 شركات صينية “‏سوجو ، وشين قونق، و زنفو، وجيجيانغ سوبكون” إضافة إلى ‏شركة “بوسكو” التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية.‏

وأكدت أن توقيع المذكرات يأتي في إطار خططها لعقد شراكات ‏دولية جديدة، وتأسيس شركات عبر برنامج الاستثمارات الصناعية ‏المرتبط بتطوير أعمال الشركة، استمرارًا لجهودها في برنامجها ‏الرائد لزيادة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد‎.

وأوضح رئيس أرامكو، المهندس أمين الناصر، أن ‏الشركة حققت نجاحًا كبيرًا، منذ إطلاقها برنامج اكتفاء لزيادة ‏المحتوى المحلي، حيث زاد مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة ‏من 35% إلى 56%، ورغم التقلّبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي ‏في الوقت الراهن، إلّا أن تركيز الشركة ينصب على أهداف بعيدة ‏المدى تراعي مصلحة الشركة وفي نفس الوقت تصنع تأثيرًا إيجابيًا ‏ملموسًا على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في ‏المملكة‎.

من جهته، أفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، ‏أحمد السعدي، أن لدى الشركة سجلا حافلا في تطوير ‏الاستثمارات الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن ‏برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة ‏‏(اكتفاء) خير شاهد على التزام الشركة بتعزيز سلاسل الإمداد لديها ‏للحصول على المرونة الإستراتيجية التي تخوّلها لمواجهة ‏التحدّيات المختلفة‎.

أرامكو

وفق “أخبار 24”.

“أرامكو” توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لزيادة ‏المحتوى المحلي

أخبار محلية
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