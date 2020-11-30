“أرامكو” توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لزيادة ‏المحتوى المحلي

وقعت شركة أرامكو اليوم (الإثنين)، 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، شملت ، ” رويال شل” و “أ م جي” الهولنديتين، و4 شركات صينية “سوجو ، وشين قونق، و زنفو، وجيجيانغ سوبكون” إضافة إلى شركة “بوسكو” التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية.
وأكدت أن توقيع المذكرات يأتي في إطار خططها لعقد شراكات دولية جديدة، وتأسيس شركات عبر برنامج الاستثمارات الصناعية المرتبط بتطوير أعمال الشركة، استمرارًا لجهودها في برنامجها الرائد لزيادة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأوضح رئيس أرامكو، المهندس أمين الناصر، أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا، منذ إطلاقها برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي، حيث زاد مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة من 35% إلى 56%، ورغم التقلّبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، إلّا أن تركيز الشركة ينصب على أهداف بعيدة المدى تراعي مصلحة الشركة وفي نفس الوقت تصنع تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في المملكة.
من جهته، أفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي، أن لدى الشركة سجلا حافلا في تطوير الاستثمارات الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) خير شاهد على التزام الشركة بتعزيز سلاسل الإمداد لديها للحصول على المرونة الإستراتيجية التي تخوّلها لمواجهة التحدّيات المختلفة.
وفق “أخبار 24”.