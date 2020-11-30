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أخبار محلية > ‏”الشورى” يطالب هيئة الأمر بالمعروف بتوضيح معايير منح ‏رخصة العمل الميداني
30/11/2020   1:21 م

‏”الشورى” يطالب هيئة الأمر بالمعروف بتوضيح معايير منح ‏رخصة العمل الميداني

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طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني ‏وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل ‏لمنسوبي الرئاسة.‏

وأشار في قرار أصدره اليوم (الإثنين) أثناء مناقشة التقرير ‏السنوي للهيئة للعام المالي 1440/ 1441 هـ إلى ضرورة بيان ‏نتائج شراكات الهيئة مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها.‏

ودعا المجلس الهيئة إلى توضيح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة ‏على رفع كفاءة وجودة العمل، ودراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وقياس رضا المستفيدين من خدماتها.وفق “أخبار 24”.

‏”الشورى” يطالب هيئة الأمر بالمعروف بتوضيح معايير منح ‏رخصة العمل الميداني

أخبار محلية
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