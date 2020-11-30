‏”الشورى” يطالب هيئة الأمر بالمعروف بتوضيح معايير منح ‏رخصة العمل الميداني

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.
وأشار في قرار أصدره اليوم (الإثنين) أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440/ 1441 هـ إلى ضرورة بيان نتائج شراكات الهيئة مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها.
ودعا المجلس الهيئة إلى توضيح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل، ودراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وقياس رضا المستفيدين من خدماتها.وفق “أخبار 24”.