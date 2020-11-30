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أخبار محلية > طب وتداوي > “فهد الطبية” 90% من حالات الانسداد الرئوي بسبب التدخين
30/11/2020   5:48 م

“فهد الطبية” 90% من حالات الانسداد الرئوي بسبب التدخين

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسبب التدخين، فيما تعود النسبة المتبقية إلى حدوث التهاب سابق للرئة أو الإصابة بالربو.

وبينت أن من أعراض الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن: الانقطاع في النفس، وسعالا يوميا ينتج عنه (بلغم)، والصفير، والتهابات متكررة في الجهاز التنفسي.

وأشارت إلى أن كلا الجنسين، عرضة للإصابة بأحد أمراض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة من تخطوا سن الأربعين.

وحذرت من أن الذين يعانون الانسداد الرئوي المزمن، أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، وسرطان الرئة، وحالات مرضية أخرى.

"فهد الطبية" 90% من حالات الانسداد الرئوي بسبب التدخين

وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” 90% من حالات الانسداد الرئوي بسبب التدخين

أخبار محلية, طب وتداوي
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