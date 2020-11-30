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أخبار محلية > الزعاق: دخول المربعانية الخميس المقبل.. وهذه مواقيت ظهور “الباذر”
30/11/2020   5:48 م

الزعاق: دخول المربعانية الخميس المقبل.. وهذه مواقيت ظهور “الباذر”

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن يوم الخميس المقبل سيشهد دخول موسم المربعانية، مضيفا أن هناك فرقاً بين باذر الوسم وباذر المربعانية، موضحاً أن “الباذر” يعني أول الإنبات، وأن ظهوره يوافق الأسبوع الأول من الوسم، وكذلك الأسبوع الثاني من آخر الوسم.

ولفت إلى أن الباذر في موسم المربعانية يظهر خلال الثلاثة أسابيع الأولى منه، ويعتمد ظهوره على درجة البرودة، حيث يظهر في الأسبوع الثالث إذا كانت الأجواء باردة في أيامه الأولى.

واستبعد ظهور الباذر من منتصف المربعانية إلى دخول شباط لكون الأرض تكون حينها باردة، مضيفا أن النبتة لا تعلو لأعلى إذا كانت أجواء المربعانية باردة، وإنما تتشبث بالأرض، الأمر الذي يجعلها تصمد أمام برد موسم الشبط الهالك.

وفق “أخبار 24”.

الزعاق: دخول المربعانية الخميس المقبل.. وهذه مواقيت ظهور “الباذر”

أخبار محلية
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