هيئة السوق المالية تُحيل 22 مستثمراً إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين) إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة العامة بسبب مخالفتهم للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
وأضافت أن مخالفاتهم أسفرت عن تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ تخطى مليارا و334 مليون ريالاً، لافتة إلى أن النيابة العامة أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وحذرت الهيئة من الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، مضيفة أن ذلك يعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية. وفق “أخبار 24”.
ودعت المتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.