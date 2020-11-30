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30/11/2020   5:53 م

الشمراني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المساحة الجيولوجية

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عيّن مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الإثنين، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

ومن جانبه، أعرب الشمراني عن اعتزازه بثقة المجلس وتكليفه بهذه المهمة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.

يذكر أن الشمراني قد حصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989، وتولى عددا من المناصب القيادية والإدارية على مدى 30 عامًا، أبرزها رئاسة الشركة العربية للبتروكيماويات ورئاسة مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات ورئاسة شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات. وفق “أخبار 24”.

الشمراني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المساحة الجيولوجية

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