كشف المجلس الصحي السعودي، اليوم (الأربعاء)، عن أهداف المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، والذي تم إطلاقه منذ نحو عامين من قبل المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس.
وتتضمّن أهداف المختبر؛ بناء القدرات لتأهيل المواهب الوطنية الشابة ليكونوا ممثلين لمختبرات ذات فعالية للمساهمة في النظام البيئي للرعاية الصحية، وتطوير المنهجيات والأطر المطلوبة للتعليم والتنفيذ والتسويق وتبادل المعرفة.
كما تشمل إنشاء محرك لإجراء تقييم مستمر للتقنيات الجديدة واعتمادها وتقديمها في قطاع الرعاية الصحية، وتمكين الجهات في النظام من استخدام منتجات وخدمات المختبر لتعزيز جودة أعمالهم وخدماتهم.
وتتضمن خلق فرص الاستثمار المعرفي لوكالات التمويل المحلية والمستثمرين لتمويل الشركات الناشئة وتسريع نمو وتحول الشركات الصغيرة إلى متوسطة، وبناء الأصول والمنتجات التجارية الجاهزة مع علامة “صُنع في السعودية” ومعترف بها عالمياً.
كما يعمل على ابتكار الحلول وتوظيف التقنيات المستجدة لتمكين القطاع الصحي “العام والخاص”، بهدف تقديم مستوى متقدم من الخدمات الصحية عبر الاعتماد على كفاءات ومهارات الشباب السعودي.
وفق “أخبار 24”.