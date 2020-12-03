أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم جمع وقصر الصلاة أثناء النزهة البرية.
وقال الشيخ عبدالسلام خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، بجواز قصر الصلاة إذا كان مكان النزهة مسافة سفر، لا حرج من قصر الصلاة بحيث يؤدون كل صلاة في وقتها ولا يجمعون الصلاة إلا إذا احتاجوا لذلك.
واستشهد “السليمان” على جواز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في “منى” قصر الصلاة ولم يجمعها، كما جمع النبي الصلاة وقصرها خلال غزوة تبوك. وفق “أخبار 24”.