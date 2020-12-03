حالة الطقس غداً الجمعة: استمرار الأمطار الرعدية والرياح النشطة على مناطق المملكة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّعت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: “جازان، وعسير، والباحة”، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
كما توقّعت استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، وأدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في تبوك.