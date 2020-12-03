بالفيديو.. تصنعه من الجبص والزفت والتراب.. ضبط عمالة تمارس الغش في صناعة الفحم

ضبطت فرق الرقابة السرية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية مستودعاً في الرياض تستغله عمالة مخالفة للغش في تصنيع الفحم.
وتقوم العمالة بخلط الجبص والزفت والتراب والماء، ووضعها في ماكينات تتشكل في قوالب كالفحم، ومن ثم تضع عليه أسماء علامة تجارية معروفة. وفق “أخبار 24”.
وتم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
“التجارة” بعد البحث والتحري وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تداهم مستودعاً في الرياض يستغله عمالة مخالفة بالغش في تصنيع الفحم،
وعليه تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/SD42REEZNG
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 3, 2020