المملكة الأولى عربياً والــ 22 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي

حققت المملكة المركز الأول عربيًا، والـ 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالمركز الـ 29 عالميًا العام الماضي، في تقرير مؤشر “تورتويس إنتليجينس” IntelligenceTortoise.
كما حققت أيضا المركز الثاني عالميًا في معيار الاستراتيجية الحكومية، والتاسع عالميًا في معيار البيئة التشغيلية، على نفس المؤشر الذي يقيس مستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدة معايير؛ كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير.
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، أن تقدم المملكة سبعة مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي في عام واحد أمر يدعو للفخر.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن إنشاء “سدايا” المتخصصة في شؤون البيانات والذكاء الاصطناعي هو أحد الأمور التي ساهمت في إحراز تقدم المملكة في المؤشر العالمي، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نُسدي”.