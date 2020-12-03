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أخبار المناطق > بالفيديو.. “الأرصاد”: موجة أمطار متفاوتة بدءاً من اليوم وحتى الأحد على هذه المناطق
04/12/2020   2:33 ص

بالفيديو.. “الأرصاد”: موجة أمطار متفاوتة بدءاً من اليوم وحتى الأحد على هذه المناطق

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كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، عن موجة أمطار متفاوتة ستهطل على عدة مناطق بدءاً من اليوم (الجمعة) وتستمر حتى يوم (الأحد).   

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، وتصل درجتها إلى شديدة الغزارة بحفر الباطن والنعيرية والمناطق المحيطة بها بدايةً من اليوم.   

ولفت إلى أن الحالة ستتركز في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، امتداداً لمنطقتي الرياض والقصيم. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد”: موجة أمطار متفاوتة بدءاً من اليوم وحتى الأحد على هذه المناطق

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