بالفيديو.. فتاة تروي قصة إصابتها بمرض “الإيدز”.. وكيف اكتشفت الأمر مصادفة

روت فتاة قصة إصابتها وتعايشها مع فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، مبينةً أن اكتشاف الأمر جاء مصادفة خلال إجرائها تحليل زواج بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.
وأوضحت الفتاة أنها فوجئت بعد إجرائها تحليل زواج بأن المستشفى يطلب منها الحضور ويرغب الطاقم الطبي في إجراء بعض التحاليل لها، قبل أن يتم إخبارها بإصابتها بهذا المرض.
ولفتت إلى أنها كانت تشعر دائماً قبل إجراء التحاليل واكتشاف حقيقة مرضها بسنوات، ببعض التعب والخمول والدوران، مشيرةً إلى أنها استجابت لقضاء وقدر الله عز وجل وقررت التعايش مع المرض واعتباره تكفيراً عن ذنوبها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أكثر الأمور التي كانت تؤرقها بعد علمها بإصابتها هو كيفية إخبار والدتها، موضحةً أن الأمر كان صادماً لها في البداية.
شاهد 🎥
مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
تسرد قصة تعايشها مع مرض الإيدز
(مرضى الإيدز يتمنون أن نتفهم مرضهم فقط ونتجنب الحكم عليهم )
افحص-استشر-ارتاح#اليوم_العالمي_للإيدز
لمشاهدة باقي القصة أنقر الرابط ⬇️https://t.co/N5OvqsShlv@MakkahHC @SaudiMOH @e_mohcom @MOH_Staff pic.twitter.com/pdFvlLa4Aw
— مـستشفى النور التخصصي (@nsh_med) December 3, 2020