أغلقت البلدية النسائية في محافظة الطائف، مشاغل نسائية بعد العثور على عدد من المعسلات داخلها. 

وفرضت البلدية النسائية وفقاً لـ”سبق”، غرامات على تلك المشاغل طبقاً لما تنص عليه اللوائح. 

إغلاق مشاغل نسائية بالطائف بعد العثور بداخلها على معسلات

إغلاق مشاغل نسائية بالطائف بعد العثور بداخلها على معسلات