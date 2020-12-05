إغلاق مشاغل نسائية بالطائف بعد العثور بداخلها على معسلات

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أغلقت البلدية النسائية في محافظة الطائف، مشاغل نسائية بعد العثور على عدد من المعسلات داخلها.
وفرضت البلدية النسائية وفقاً لـ”سبق”، غرامات على تلك المشاغل طبقاً لما تنص عليه اللوائح.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج