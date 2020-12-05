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اخبار رياضية > “فيفا” يصدم النصر بشأن المشاركة في كأس العالم 2021
05/12/2020   11:32 ص

“فيفا” يصدم النصر بشأن المشاركة في كأس العالم 2021

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا”، إقامة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان مع مشاركة 7 فرق فقط بالنظام القديم بدلاً من 24 فريقاً.
وأكد “فيفا” عبر موقعه الرسمي، أن البطولة الخاصة بكأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام في نهاية عام 2021 في اليابان، بمشاركة 7 فرق فقط.

وبعد هذا القرار، فقد النصر رسمياً فرصة المشاركة في مونديال الأندية 2021، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد خصص ثلاثة مقاعد ونصف مقعد لقارة آسيا، وهم: المستضيف، بطل الغرب، بطل الشرق، ويلعب الثالث في الملحق مع بطل أوقيانوسيا التي خُصص لها نصف مقعد، إضافة إلى ممثل الصين البلد المستضيف. وفق “أخبار 24”.

وغادر النصر دوري الأبطال من نصف النهائي، بعد خسارته أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بتعادل الفريقين 1-1.

“فيفا” يصدم النصر بشأن المشاركة في كأس العالم 2021

اخبار رياضية
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