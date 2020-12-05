أمير الكويت يشكر خادم الحرمين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي

أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما بذلته المملكة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.
وأكد أمير الكويت في رسالة بعثها لخادم الحرمين، أن تمثيل المملكة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة.
وأبان أن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد للكيان الخليجي والعمل العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع، كما أنه سيمكن الجميع من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب. وفق “أخبار 24”.
وعبر الأمير عن خالص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
واستذكر الجهود الخيرة والبناءة لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.