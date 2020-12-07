متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

سجل أول متسابق من ألمانيا صقره بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية اليوم (الإثنين) على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المهرجان في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وأنه سعيد جداً بهذا المستوى.
وأبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.
وفق “أخبار 24”.